Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in der Stadt Neumünster ist bis Freitagmittag wieder leicht auf 67,9 angestiegen. Am Donnerstag lag der Wert bei 66,9. Elf neue Fälle hat das Gesundheitsamt Neumünster am Freitag gemeldet.