Am Coronavirus erkrankten vier Männer in Neumünster: Drei Patienten steckten sich bei einer bereits infizierten Person an, während die Ansteckungsquelle bei dem anderen Neuinfizierten unbekannt ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Neumünster leicht von 48,1 auf 45,7 gesunken.