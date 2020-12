Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster sinkt weiter, aber was diese Zahlen wert sind, wird sich wohl erst nach dem Wochenende zeigen. Die Inzidenz ist am 2. Feiertag von 46,9 auf 32,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner gefallen. Am 2. Feiertag wurden nur zwei neue Infektionen bestätigt.