Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster sinkt weiter, aber was diese Zahlen wert sind, wird sich wohl erst Anfang kommender Woche zeigen. Die Inzidenz ist am 27. Dezember von 32,1 auf 30,9 Infektionen pro 100.000 Einwohner gefallen. Am Sonntag wurde kein neuer Positivfall bekannt.