In Neumünster ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gefallen - den siebten Tag in Folge. Vom absoluten Höchstand am 21. Januar (139,5) hat sie sich bis Donnerstag auf 69,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner halbiert. Das Gesundheitsamt registrierte zehn neue Fälle.