Die 7-Tage-Inzidenz ist in Neumünster am Wochenende deutlich gesunken. Lag der Wert pro 100.000 Einwohner am Freitag noch bei 50,6, fiel er am Sonnabend auf 38,3. Am Sonntag steigerte sich die Zahl wieder leicht auf aktuell 39,5. Zwei Männer haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert.