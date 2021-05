Keine neuen Corona-Infektionen meldet die Stadt Neumünster an diesem Freitag. In den vergangenen 24 Stunden habe es keinen laborbestätigten Fall gegeben. Damit sinkt der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Neumünster von 22,5 am Donnerstag auf aktuell 12,5.