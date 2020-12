Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist am Montag auf 32,1 Fälle je 100000 Einwohner angestiegen - fünf neue Covid-19-Nachweise sind seit Sonntag registriert worden. Am Sonntag lag der Inzidenzwert bei 30,9. Mobile Impfteams seien in der Stadt noch nicht unterwegs, hieß es auf Nachfrage.