Eine Frau und zwei Männer erkrankten in der Stadt Neumünster am Wochenende neu am Coronavirus. Ein Patient steckte sich bei einer bereits infizierten Person an, während die Ansteckungsquelle bei den anderen beiden Patienten unbekannt ist. Die 7-Tage-Inzidenz ist von 51,9 auf 48,1 gesunken.