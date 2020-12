In Neumünster ist eine 99-jährige Frau an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die Stadt Neumünster am Mittwoch mit. Es ist der zwölfte Todesfall in der Stadt. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz stieg durch zwölf neue Fälle auf 35,8 pro 100000 Einwohner an.