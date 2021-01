17 Fälle am Wochenende - So ist die Corona-Lage in Neumünster

17 neue Covid-19-Fälle gab es in der Stadt Neumünster am Wochenende. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz blieb unverändert bei 65,4 je 100.000 Einwohner. Vier Patienten konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Momentan werden dort 17 Patienten mit einer Infektion medizinisch behandelt.