Eine 91-jährige Frau ist an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer in Neumünster auf sieben Menschen. Zwölf Menschen infizierten sich, die Lage am Sonntag hat sich in Neumünster nicht entspannt. Der 7-Tage-Inzidentwert liegt bei 61,7.