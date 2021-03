Es nimmt kein Ende: In Neumünster ist am Dienstag bei gleich 13 Personen das Coronavirus nachgewiesen worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz ist dadurch den dritten Tag in Folge gestiegen, von 54,3 auf 56,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Wert seit zwei Wochen.