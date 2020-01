Fund an ungewöhnlicher Stelle: Polizisten haben am Dienstag mehrere Päckchen Marihuana in der Unterhose eines 25-Jährigen entdeckt. Der Mann hatte die Beamten zuvor am Bahnhof Neumünster um Hilfe bei der Eingabe am Fahrkartenautomaten gebeten. Den Polizisten fiel dabei ein starker Geruch auf.