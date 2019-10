Neumünster

Es folgen Abhängige von Heroin (20 Prozent), Cannabis (16 Prozent), Glücksspiel (7 Prozent) und Kokain (4 Prozent). Die Zahlen nannte Stefan van der Elst in einem Pressegespräch bei der Krankenkasse DAK.

Kokainschnupfer sind im Schnitt 34 Jahre alt

Die Altersgruppen unterscheiden sich laut Statistik des erfahrenen Beraters sehr stark: Alkoholiker sind im Durchschnitt 45 Jahre alt, Konsumenten von Cannabis 24, von Glücksspiel 30, Kokainschnupfer 34.

Jeder Zweite bricht die Therapie ab

Es liegt nahe, dass Süchte chronisch sind, und das zeigt sich auch in der Beratungsstelle: 60 Prozent der Klienten sind nicht zum ersten Mal dort. Jeder zweite bricht die Beratung oder die Therapie ab. Van der Elst plädiert dafür, sich bei Problemen früher für den Gang zur Suchtberatung zu entscheiden: „Die meisten, die zu uns kommen, sind schon richtig fertig.“

Riskant sind schon täglich zwei kleine Glas Bier

Um es beispielsweise beim Alkohol gar nicht erst soweit kommen zu lassen, empfiehlt er einen bewussten Umgang. "Riskanter Alkoholkonsum beginnt für Männer, wenn sie täglich zwei kleine Gläser Bier trinken. Bei Frauen ist es schon ein Glas", so der Fachmann. Laut der DAK-Studie trinkt in Schleswig-Holstein jeder zehnte Beschäftigte in diesen riskanten Mengen. Aber 21 Prozent leben auch komplett ohne Alkohol.

