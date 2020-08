An diesem Sonnabend beginnt zum vierten Mal in Neumünster die Aktion "Stadtradeln". Es geht darum, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. "Jeder vierte Weg in Neumünster wird mit dem Rad gemacht. Das kann aber gesteigert werden", sagte Stadtplaner Michael Köwer von der Stadt.