Andreasgemeinde - Basar to go in Zeiten von Corona

Seit Jahren ist der Adventsbasar der Andreasgemeinde in Neumünster-Tungendorf ein Publikumsmagnet. In diesem Jahr kann er wegen Corona nicht stattfinden, aber es gibt eine Alternative, nämlich den Advents-Shop im "Haus an der Straße" an der Wilhelminenstraße 5. Der Verkauf ist für einen guten Zweck.