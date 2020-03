Neumünster

„Kooperation statt Konkurrenz“, so beschreibt Markus Metzler den Geist der modernen Arbeitsform, bei der Menschen, „deren Arbeitsalltag sich zunehmend vom lokalen Raum entkoppelt“, einen Ort für kreative Zusammenarbeit finden. „Damit diese Leute Freiraum erhalten und ihr ganz persönliches Arbeitsklima schaffen können, umfasst unser Angebot aktuell zwei Modelle“, erklärt der Leiter des Gründungszentrums: den Fix- und Flex-Desk.

Der Fix Desk-Tarif bietet einen garantierten Schreibtisch, der Flex-Tarif bietet Zugang zu einem beliebig freien Platz im sogenannten „Open Space“, einem großen offenen Raum, der für jeden Mieter zugänglich ist und auch als Treffpunkt für den Austausch untereinander genutzt werden kann. Beide Modelle können tage- oder monatsweise gemietet werden.

Wirtschafts- und Hochschulstandort Neumünster

„Mit dem Cowork-Space schaffen wir ein zusätzliches Angebot im Gründerzentrum, das auf die Arbeitsbedingungen von Freiberuflern, Studenten und Kreativen, kurz: auf all diejenigen die an einem regen Austausch mit Gleichgesinnten interessiert sind“, sagt Iris Meyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur. „Aus unserer Sicht fügt sich das neue Angebot sinnvoll in die dynamische Entwicklung des Wirtschaftsstandort Neumünster ein, und es unterstreicht unsere Forderung nach einem Hochschulstandort in der Schwalestadt“, ergänzt Oberbürgermeister Olaf Tauras und stellt mit Stolz den ersten Mieter vor.

Niedrigschwellige Angebote für junge Unternehmen

Gerd Küchmeister ist zuständig für Technologie- und Wissenstransfer an der Fachhochschule Kiel. Ab sofort wird er einmal in der Woche, auf Anfrage auch öfter, eine Sprechstunde anbieten, in der er kleine Unternehmen auf dem Weg ins digitale Zeitalter berät, Schüler und Studenten bei der Praktika-Suche und regionale Firmen bei der Suche nach Fachleuten unterstützt. „Unser niedrigschwelliges Angebot verstehen wir als eine Art Kontaktbörse, von der junge Menschen zu Beginn ihrer Karriere ebenso profitieren, wie kleine innovative Unternehmen auf der Suche nach geeignetem Personal“, sagt Gerd Küchmeister.

Reger Austausch mit anderen Gründern

Jasper Glaubitz und Julian Kreth haben bereits von den Angeboten im Gründerzentrum profitiert. Anfang letzten Jahres gründeten die beiden jungen Leute die Agentur für Social Media Marketing „201720“ und bezogen ein Büro im Log-in. „Hier konnten wir unsere Kunden empfangen, und hier konnten wir uns mit anderen Gründern austauschen“, sagt Jasper Glaubitz. Inzwischen ist die Agentur tüchtig gewachsen. Anfang diesen Jahres zog die Agentur „201720“ mit ihren inzwischen sieben Angestellten in ein Büro in der Wrangelstraße. „Das neue Open-Space-Angebot werden wir wahrnehmen und uns einen Flex-Desk mieten. Der persönliche Austausch mit anderen Gründern ist uns sehr wichtig“, sagen die beiden Unternehmer.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.