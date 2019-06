Neumünster

Am Dienstag besuchte die gebürtige Neumünsteranerin ihre alte Penne, um für 20 Zehntklässler eine Vertretungsstunde zum Thema „Privatsphäre“ zu geben. Der Anstoß zum außerplanmäßigen Unterrichten kam vom Spiesser. Deutschlands auflagenstärkste Schülerzeitung bittet seit 25 Jahren in jeder Ausgabe einen Prominenten, an seine ehemalige Schule zurückzukehren, um dort zu einem bestimmten Thema eine Vertretungsstunde zu geben. So unterrichtete etwa Angela Merkel zum Thema Mauerbau, Elyas M’Barek beleuchtete das Thema Aberglaube und Jan Böhmermann kehrte in seine Geburtsstadt Bremen zurück, um mit den Schülern über die deutsche Medienlandschaft zu sprechen. Als eines der erfolgreichsten deutschen Curvy-Models und bekannter Fernsehstar ist Angelina Kirsch prädestiniert für das Thema „Privatsphäre“.

Vom Model zum Vertretungslehrer

„Ich habe sofort zugesagt, als die Anfrage kam“, sagte die sympathische Frau. In der Funktion als Lehrerin an ihre alte Schule zurückzukehren, sei schon eine aufregende Sache. 2008 hat sie hier ihr Abitur gemacht. „Das alte Gebäude strahlt immer noch Würde aus“, meinte Angelina Kirsch. Sie erinnere sich gerne an ihre Schulzeit. Vor allem die Lehrer habe sie in guter Erinnerung. „Es gab viele, die wir richtig gut fanden und einige, die interessant waren“, sagte sie sehr diplomatisch.

„Das Internet vergisst nicht“

Das Thema ihrer Vertretungsstunde begleite sie natürlich auf Schritt und Tritt, seit sie in der Öffentlichkeit stehe. „Ich habe die Schüler darauf hingewiesen, dass die Privatsphäre nicht nur für prominente Leute von großer Bedeutung ist“, betonte sie. „Das Internet vergisst nicht!“. Sie habe die Schüler deshalb aufgefordert: „macht Euch bewusst, welche Folgen Eure Posts haben können.“ Siri sollte man nach Ansicht Angelina Kirschs deaktivieren, ansonsten funktioniere das Smartphone wie eine Abhöranlage.

„Eine nette, sehr schöne Dame“

Die Schüler hörten aufmerksam zu, vieles schien ihnen bereits bewusst zu sein. Gespannt waren sie auf die Autogrammstunde nach dem Unterricht. Im großen Pulk standen sie in der Pause um das Supermodel, um sich ein Autogramm zu holen oder um ein Selfie mit der bekannten, ehemaligen Holstenschülerin zu machen. „Das Warten hat sich gelohnt“, sagte die zwölfjährige Merve Saglam und hielt stolz ihre Autogrammkarte hoch. „Schließlich hat man nicht jeden Tag die Chance, neben einem Promi zu stehen“, stimmte ihr Hanni Ijeh zu. Janne Petersen (13) bezeichnete Angelina Kirsch als „ein Idol, das schon viel geschafft hat“, und Jacob Söchting (13) beschrieb sie als „eine nette, sehr schöne Dame.“

Spiesser stellt das Video der Vertretungsstunde mit Angelina Kirsch am 30.8. auf Youtube.

