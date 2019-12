Neumünster

"Am Sonntag um 2.53 Uhr fuchtelte ein 32 Jahre alter Gast in einer Gaststätte in der Gasstraße mit einem Messer herum", so die Polizei.

Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten mit einem 49-jährigen Gast. Im weiteren Verlauf stach der jünger auf den älteren Gast ein und verletze ihn dabei.

Messerangriff in Neumünster : Verletzter kam ins Krankenhaus

Der Verletze wurde vorsorglich ins FEK Neumünster eingeliefert, Lebensgefahr bestand aber nicht. Der Täter wurde festgenommen und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Weitere Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.