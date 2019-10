Die Niederdeutsche Bühne Neumünster (NBN) lädt am Freitag, 18. Oktober, zur Premiere ihres neuen Stückes „Anna, dat Goldstück“ ein (20 Uhr). Das Lustspiel in drei Akten von Marc Camoletti wird in der niederdeutschen Fassung von Hans Pfeiffer gezeigt und von Stephan Greve inszeniert.