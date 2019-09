„Sieben Strahlen“ in der Anscharkirche

Neumünster

Kirchenmusiker Sven Thomas Haase ist nicht nur Kantor, Chor- und Orchesterleiter an der Anscharkirche in Neumünster. Haase komponiert auch eigene Stücke. Fünf Jahre nach der Uraufführung seines letzten Werks, hat er nun eine neue Komposition für Solo-Bariton, Chor und Orchester zu Papier gebracht. „Sieben Strahlen“ wird am Sonntag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Anscharkirche an der Christianstraße in Neumünster uraufgeführt.

Inspiriert von den sieben Buntglasbilder des Anschar-Altars schuf Haase in fast einjähriger Arbeit laut eigener Aussage „ein emotionales Werk, das die Zuhörer durch farbige Orchesterklänge überraschen wird“. Für Bariton-Solo, Chor und Orchester ist „Sieben Strahlen“ geschrieben. Den Solopart wird Dávid Csizmár übernehmen. Unterstützt wird der ausgebildete Sänger vom Anschar-Chor. Neben dem Anschar-Kammerorchester wird auch die professionelle Lübecker Sinfonietta zu hören sein.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Tickets für 10 Euro (Kinder bis 16 Jahre frei) gibt es ab sofort bei Auch & Kneidl, Großflecken 34a.

Nachrichten aus Neumünster