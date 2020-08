Anscharkirche gibt Katholiken Asyl

Neumünster

„Wir stehen in guten Gesprächen miteinander. In Anschar herrscht großes Verständnis für unsere Situation“, sagte Peter Wohs, Pfarrer an St. Maria-St. Vicelin. Er könne sich vorstellen, die Gottesdienste dann um die Mittagszeit zu feiern, damit man sich nicht mit den Protestanten in die Quere komme.

Feuchtigkeit dringt in das Gemäuer ein

25 Jahre nach der letzten Renovierung wird es höchste Zeit, in dem Gotteshaus aus dem Jahr 1893 einmal wieder etwas zu tun. An der Nord- und der Westseite dringt an vielen Stellen Feuchtigkeit in das Gemäuer ein und lässt sogar an der Innenseite den Putz ausflocken. An diesen Seiten riecht es auch besonders muffig.

Der Architekt Klaus Dörnen aus Hamburg hat bei einer Besichtigung eine Liste mit rund 150 Mängeln erstellt und nun den Auftrag, die Sanierung zu leiten. Mit ihm hat Pfarrer Wohs bereits in seiner Zeit in Hamburg-Harburg zusammengearbeitet.

Die Sanierung hat bereits begonnen

Die Sanierung hat bereits begonnen; die untere Hälfte des Glockenturms und ein Teil des Kirchenschiffs sind eingerüstet. Fassaden und Mauerwerk werden repariert, der Turm innen und außen saniert, die Treppen, ein Teil des Daches, die Fenster und diverse weitere Baustellen abgearbeitet. Fenster und Türen, Oberflächen im Innenraum, die Wände, der Fußboden, die Türen, die Holzdecke werden renoviert. Auch die Mikrofonanlage, der Beichtstuhl, die Blitzschutzanlage und die Rampe für Rollstuhlfahrer werden auf einen neuen Stand gebracht.

Pfarrei trägt den Namen des Lübecker Märtyrers Eduard Müller

„Es ist dunkel geworden in unserer Kirche. Der Staub und die Heizungsluft setzen sich mit einem Grauschleier auf den Wänden und der Decke ab“, sagte Pfarrer Wohs, als er die Pläne der Pfarrei Seliger Eduard Müller vorstellte. Auch in der Ecke, in der der „Lübecker Märtyrer“ Eduard Müller gewürdigt wird, muss die Wand getrocknet, geputzt und gestrichen werden. Nach der Renovierung soll die kleine Nebenkapelle auch den Namen von Eduard Müller tragen. Er wurde von den Nationalsozialisten hingerichtet, weil er kritische Texte verbreitet hatte. Dei Lübecker Märtyrer haben seit 2018 auch eine eigene Briefmarke.

Bis zum Advent wird außen an der Kirche gearbeitet, dann ist Pause bis Anfang Januar. Im Frühjahr geht es dann in den Innenraum, wofür die Kirche für mehrere Monate gesperrt werden muss. Bis dahin ist die Kirche aber täglich von 9 bis 16 Uhr für die Gläubigen geöffnet. „Das wird bei uns auch intensiv genutzt. Hier ist immer Leben“, sagte Wohs.

100.000 Euro fehlen der Pfarrei noch

Etwa eine Million Euro soll die Sanierung kosten, fertig soll es in etwa einem Jahr sein. 500.000 Euro zahlt das Erzbistum Hamburg, 85.000 Euro gibt das Bonifatiuswerk, etwa 60.000 Euro Zuschuss sind von der öffentlichen Hand und der Denkmalpflege kalkuliert. „255.000 Euro beträgt der Eigenanteil aus Rückstellungen unserer Pfarrei. Jetzt fehlen noch etwa 100.000 Euro, die wir aus Spenden aufbringen müssen“, sagte Peter Wohs.

