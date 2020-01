Neumünster feiert Apostel des Nordens

Neumünster

Das Ansgarvesper am Montag, 3. Februar, startet um 19 Uhr. Die Theologin Nora Steen ist dabei zu Gast. Sie ist einigen bekannt durch das Wort zum Sonntag im Ersten und die Morgenandachten auf NDR Kultur. Sie hat als Pastorin in Lissabon gearbeitet und ist seit 2018 theologische Leiterin des Christian Jensen Kollegs, einem landeskirchlichen Bildungs- und Tagungshaus in Breklum. So ist es auch kein Zufall, dass Nora Steen in ihrer Predigt zur Ansgarvesper die Frage aufwirft, wie sich Bildung und Mission miteinander verträgt.

Nach der Ansgarvesper sind Besucher zum Austausch bei einem Glas Rotwein eingeladen

Die Leitung dieses Gottesdienstes übernehmen Propst Stefan Block und sein katholischer Kollege Pfarrer Peter Wohs. Sie gestalten die Feier in ökumenischer Verbundenheit mit weiteren Konfessionen in Neumünster. Beispielsweise spielen die Posaunenchöre der Selbständigen Evangelischen Lutherischen Kirche (SELK) zusammen mit den Musikern aus der Anscharkirche. Darüber hinaus beteiligen sich Mitglieder der Neuapostolischen Kirche, der Adventisten und der Baptistengemeinde. Im Anschluss an die Ansgarvesper sind die Besucher zum Austausch bei einem Glas Rotwein eingeladen.

Ansgar gilt als Apostel des Nordens

Der Missionar Ansgar verbreitete als sogenannter Apostel des Nordens im frühen Mittelalter den christlichen Glauben im heutigen Schleswig-Holstein. In Neumünster trägt die Anscharkirche (plattdeutsch für Ansgar) seinen Namen. Auch eine erste Holzkirche, die im 9. Jahrhundert unweit der Schwale stand, soll auf ihn zurückgehen.

