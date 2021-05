Die Debatte um die künftige Gestaltung des Großfleckens in Neumünster geht in die nächste Runde. Die Fraktionen von Bündnis für Bürger und Linken stellen in der nächsten Ratsversammlung am 8. Juni den Antrag, den Platz mit einem hellen Pflasterstein auszustatten. Das ist eine neue Variante.