In der Anscharstraße in Neumünster kam es am Donnerstagmorgen zu einem Wohnungsbrand. Die Behörden hatten sogar die Bewohner der Innenstadt gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde aber niemand. Die Einsatzkräfte sind seit 11.30 Uhr wieder auf dem Rückweg.