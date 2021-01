Neumünster

Die Rettungswagen aus Neumünster müssen mit ihren Patienten am 23. Januar andere Kliniken anfahren, etwa in Kiel, Rendsburg, Itzehoe oder Bad Segeberg. Der Grund ist ein Einsatz an der Stromversorgung des Neumünsteraner Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK).

Während dieser Arbeiten können Matthias von Appen und sein Team keine hundertprozentige Stromversorgung garantieren. „Wenn wir an der Anlage arbeiten und gleichzeitig das öffentliche Stromnetz der Stadtwerke zusammenbricht, hätten wir einen Blackout. Weil das nicht passieren darf, haben wir diesen Plan gemacht“, sagt der Technische Leiter des FEK.

Stündliche Absprache mit allen Beteiligten geplant

Alle umliegenden Krankenhäuser, das Gefahrenabwehrzentrum, alle Leitstellen und alle Rettungsdienste sind in die Planung eingebunden und vorbereitet. Stündlich sind Telefonate zwischen den Beteiligten geplant, um immer zu wissen, ob es irgendwo klemmt oder in einer der Kliniken plötzlich doch die Betten knapp werden.

Das FEK kann auch nicht ausschließen, dass Patienten am Sonnabend verlegt werden müssen. „Wenn der Patient zu einem Notfall wird und ein unaufschiebbarer Eingriff droht, werden wir ihn in ein anderes Haus bringen“ - und sei es nur vorsorglich, sagt Dr. Nicolas Schwarz, kommissarischer Ärztlicher Direktor des FEK.

Das Licht über dem OP-Tisch darf in Neumünster nicht ausgehen

Betroffen sind der Altbau am Sachsenring und die beiden benachbarten Gebäude D und E des Neubaus. Damit wäre potenziell auch im Zentralen OP und im Labor ein Stromausfall möglich, aber natürlich muss ausgeschlossen werden, dass plötzlich das Licht über dem OP-Tisch ausgeht.

Wenn alles klappt wie geplant, werden Patienten und Mitarbeiter so gut wie nichts von den Arbeiten mitbekommen; vielleicht flackert mal eine Lampe, oder der Fernseher geht aus.

Der Grund für die Maßnahme ist die Inbetriebnahme eines weiteren Notstromaggregats im FEK. Bei einem Netzausfall muss binnen 15 Sekunden die Stromversorgung wieder stehen, und das gewährleisten die Aggregate, die mit einem Dieselmotor (800 PS) und einem Generator den Strom erzeugen. Eine dieser Maschinen steht im FEK seit 2012, aber für den Neubau ist jetzt eine zweite notwendig. Die steht bereits an Ort und Stelle; am Sonnabend wird sie eingebunden und getestet.

"Rufen Sie trotzdem über die ,112’ den Rettungsdienst. Ihnen wird geholfen!"

Dr. Nicolas Schwarz hat eine dringende Bitte an die Neumünsteraner: „Wenn Sie sich am Sonnabend plötzlich sehr krank fühlen oder einen Unfall haben, rufen Sie trotzdem über die ,112’ den Rettungsdienst. Ihnen wird geholfen!“

Was am Sonnabend aber nicht passieren darf, ist ein riesiges Unglück mit dutzenden Verletzten oder ein massiver Corona-Ausbruch in einer der Nachbarkliniken. Dr. Schwarz: “Am Sonnabend um 7.50 Uhr sprechen wir mit allen Beteiligten. Wenn irgendwo etwas schiefläuft, sagen wir die ganze Sache ab.“