Der 33-Jährige Florian M. hat nach einer Probebeschäftigung bei der Orthopädie Technik Nord in Neumünster einen Job gefunden. Das ist besonders, weil er einen Behinderungsgrad von 50 hat. Die Arbeitsagentur setzt sich mit einem Projekt dafür ein, dass Behinderung am Arbeitsplatz Normalität wird.

Von Clemens Behr