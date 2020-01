Auch echte Stars spielen in Neumünster

Neumünster

Mit Ingolf Burkhardt kommt am Freitag, 7. Februar (20 Uhr), einer der führenden Trompeter Deutschlands in die Musikbücherei an der Wasbeker Straße 14-20 – gemeinsam mit dem Gitarristen Roland Cabezas. Sie traten 2017 schon einmal in der Bücherei auf und kamen sehr gut an. „Als Jazul-Duo spielen die beiden einen Jazz, der für jedermann gut hörbar ist“, sagt Ralf Johannsen.

Jazzigs spielen erstmal für den Jazz-Club Neumünster

Die Hauptversammlung des Clubs beginnt am 28. Februar im Restaurant der Holstenhallen, anschließend tritt die Bigband Jazzigs auf. Die wurde vor 20 Jahren an der IGS Brachenfeld gegründet und steht immer noch gut im Saft. „Nach 20 Jahren ist es Zeit, dass sie nun endlich auch einmal für uns spielen“, sagt Johannsen.

NDR-Bigband kommt wieder nach Neumünster

Zum 14. Mal kommt die NDR-Bigband, und dieses Mal wird sie sich mit einem Trio verstärken: Am 20. März tritt um 19.30 Uhr in der Stadthalle neben der hochkarätigen Band das Frank-Delle-Trio auf. Frank Delle ist seit fast 20 Jahren Mitglied der Bigband und kommt mit seinen Partnern Robert Landfermann am Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug. Einstimmen wird die Bigband der Gemeinschaftsschule Faldera.

Alte Bekannte beim Osterjazz

Echte Tradition ist der Osterjazz am 12. April um 20 Uhr im Restaurant der Holstenhallen. Die Swinging Feetwarmers bieten traditionellen Jazz. „Wir freuen uns auf die alten Bekannten Nils Conrad am Schlagzeug und Eckhard Gröhn an der Trompete. Nils Conrad ist europaweit zu Konzerten unterwegs“, sagt Johannsen. Die Feetwarmers seien ein Garant für traditionellen Jazz und Swing in Norddeutschland.

Top-Jazzpianist spielt in Neumünster

Als Highlight treten Sendecki & Spiegel am 24. April in der Musikbücherei auf (20 Uhr). Sendecki ist seit 1996 in der NDR-Bigband und gilt als einer der wichtigsten Jazzpianisten der Welt. Jürgen Spiegel am Schlagzeug ist die treibende Kraft im weltberühmten Tingvall-Trio. „Ich habe die beiden auf einem Konzert in Kiel gesehen und war erschlagen vor Begeisterung“, sagt Johannsen. Eigentlich könne der kleine Club diese Stars nicht bezahlen, aber die wollten unbedingt einmal wieder in Neumünster spielen und hätten auf einen Teil der Gage verzichtet, so Johannsen.

Die Frühjahrs-Saison klingt am 15. Mai mit dem Clasen-Köhler-Quartett aus (20 Uhr, Musikbücherei). Das bietet eine Melange aus Cool und Soul Jazz, so der Vorsitzende.

Jazz-Club Neumünster hat 235 Mitglieder

Der Jazz-Club hat heute 235 Mitglieder. Ralf Johannsen ist seit 14 Jahren der Vorsitzende. „Die Zahl der Mitglieder ist konstant. Natürlich verlieren wir immer Mitglieder, aber im Moment treten regelmäßig auch immer wieder junge Leute ein“, sagt Johannsen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Trio am Kuhberg 20, bei den Konzerten in der Bücherei auch dort.