Aktivwochen mit großem Programm

Neumünster

Am Donnerstag präsentierten Romi Wietzke vom Seniorenbüro und einige ihrer Kooperationspartner den Veranstaltungskalender. „In diesem Jahr stehen die Aktivwochen unter dem Motto Neues und Interessantes in unseren Stadtteilen. Es geht also um das weit gefasste Thema Stadtteil- und Quartiersarbeit“, erläuterte die Leiterin des Seniorenbüros.

Gegen die Einsamkeit – Speed Dating für Ältere

Zielsetzung der Aktivwochen sei die Vermittlung altersspezifischer Informationen durch Vorträge und Bildungsangebote, die niedrigschwellige Vorstellung von betreuten Wohnanlagen, Pflege- und Hilfsdiensten und Begegnungsstätten sowie das Aufzeigen aktiver Freizeitgestaltung. „Es wird beispielsweise einen Näh-Mitmach-Tag, eine Zugfahrt mit dem Rollator nach Kiel, Volksliedersingen sowie einen Vortrag zur Sicherheit innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände, zwei Wanderungen und eine Einführung ins Boule-Spiel geben, und wir haben sogar ein Speed Dating für Ältere im Programm“, verriet Romi Wietzke.

Gegen Schwellenängste – Schnupperwochen zum Kennenlernen

„Wir wollen Möglichkeiten für gesellige Zusammenkünfte und Kontakte aufzeigen“, ergänzte Stadtrat Carsten Hillgruber. „Während der Aktiv-Wochen werden Schwellenängste genommen“. Es seien Schnupperwochen, in denen die Besucher verschiedene Dinge kennenlernen und ausprobieren könnten. „Das Programm spricht nicht nur hochbetagte Menschen an“, betonte Andrea Engel, Koordinatorin für Quartiersarbeit im Bereich Pflege und Betreuung.

Gegen die Anonymität – Nachbarschaftshilfe und Seniorennetzwerk

Bereits die Eröffnungsveranstaltung am Sonnabend, 14. März, im Kiek in spricht für ihre Einschätzung. Unter dem Titel „In meinem Stadtteil/Quartier – da bin ich zu Hause“ gibt es in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr einen Impulsvortrag zu den Themen Seniorennetzwerke und Nachbarschaftshilfe mit anschließenden Workshops. In der Pause werden Kaffee und Kuchen angeboten. Die Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung ist kostenfrei.

Die Programmhefte liegen ab sofort im Seniorenbüro, bei den Wohlfahrtsverbänden und Kirchengemeinden, im Kiek in, in der Stadtbücherei und vielen Innenstadtgeschäften und Apotheken aus. Digital ist das Programm unter www.neumuenster.de zu finden. Fragen zu den Aktiv-Wochen beantwortet das Seniorenbüro unter Tel. 04321/ 9422552 ( Romi Wietzke) und 9422452 ( Sigrid Brügmann). Anregungen und Kritik zu den Aktiv-Wochen sind ausdrücklich erwünscht.

