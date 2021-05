Ausgangssperre Neumünster: Das passiert nach 22 Uhr auf den Straßen

Neumünster

22.05 Uhr. Seit fünf Minuten gilt in Neumünster die Ausgangssperre. Ich parke mein Auto am Großflecken im Stadtzentrum und bereite meine Fotoausrüstung vor. Ein lauer Frühlingsabend ohne Publikum, eine sehr ruhige Innenstadt, aber nicht ausgestorben, lautet mein erster Eindruck. Mein Presseausweis soll bei einer Kontrolle belegen, dass ich auf der Straße unterwegs sein darf.

Eine kleine Kolonne von Autos kommt aus Richtung Bahnhof, die Reifen dröhnen auf dem Kopfsteinpflaster. Als die vier Wagen mich in Richtung Rathaus passiert haben, wirkt die Stille um so tiefer. Eine Frau geht mit ihrem Hündchen vorbei, für Fragen hat sie „keine Zeit“. Eine andere überhört meine Ansprache demonstrativ. Nachts im einsamen Stadtzentrum von einem unbekannten Mann angesprochen werden – die Zurückhaltung hat wohl nicht unbedingt etwas mit der Ausgangssperre zu tun.

Ausgangssperre in Neumünster: „Nix los, gar nix“

Neumünster hatte keine Wahl, die Corona-Notbremse gilt: Am Wochenende lag die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über der Grenze von 100. Am Sonnabend wurde eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Details regelt. Die Einschränkungen für die Neumünsteraner sind groß.

Irgendwo summt eine Lüftung, eine Ente quakt durch die Nacht, eine leise Stimme ist zu hören. Sie dringt aus einem parkenden Taxi, gehört zum Betriebsfunk. Der selbständige Fahrer Hüseyin Sukusu kündigt an: „Ich mach’ gleich Feierabend und fahre nach Hause.“ Corona hat sein Geschäft sowieso schon um die Hälfte einbrechen lassen, heute ist „nix los, gar nix“. Um 20.30 Uhr hatte er eine Tour und eine noch um 21.55 Uhr, jetzt langt es ihm.

Während wir uns unterhalten, kommt eine Frau aus einer Seitenstraße und winkt herüber. „Ich habe eine Bescheinigung von meinem Arbeitgeber“, ruft sie über die Straße. Hüseyin Sukusu kennt sie, sie arbeitet in seiner Taxenzentrale und macht jetzt Feierabend.

Ausgangssperre in Neumünster: „Ab 21 Uhr haben alle Angst“

Von 22 bis 5 Uhr gilt in Neumünster eine Ausgangssperre. Nur der Weg zum Arzt, zur Arbeit und die Gassirunde mit dem Hund sind außerhalb des eigenen Grundstücks erlaubt. Auch die „unaufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender“ ist gestattet. Joggen und Spazieren darf man in Neumünster trotz Notbremse bis Mitternacht – aber nur allein und nicht in Sportanlagen.

Ich überquere die Straße, ein Kleinwagen hält neben mir. „Schlimm“, eröffnet Onur Günay das Gespräch durchs offene Fenster. Schon vier Mal habe ihn die Polizei seit 22 Uhr wegen der Ausgangssperre Neumünster kontrolliert, also in den vergangenen 25 Minuten. „Kein anderes Auto wird angehalten“, schimpft der Pizzafahrer, auch Menschengruppen ignorierten die Beamten. Er geht davon aus, dass er wegen seines Kleinwagens kontrolliert wird. Er müsse jedes Mal die Scheibe komplett herunterkurbeln und die Hände aufs Lenkrad legen. Papiere zur Legitimation habe er genug dabei, er öffnet sein Handschuhfach und zeigt auf einen dicken Packen.

Eigentlich arbeitet Günay als Point-of-Sales-Manager, aber wegen Corona gebe es da wenig zu tun, also fährt er im Mini-Job Pizza aus. Heute haben die Kunden früher bestellt als sonst: „Ab 21 Uhr haben alle Angst.“ Für Günay heißt das, dass er wegen der Ausgangssperre Neumünster eine Stunde früher Feierabend macht als sonst.

Großflecken in Neumünster wegen Ausgangssperre menschenleer

Eine Gruppe geht durch eine Seitenstraße, die vier jungen Leute haben einen Hund dabei. Der Wochenmarktplatz am Großflecken in Neumünster, gesäumt von Läden und einer abgehenden Einkaufsstraße, ist dafür angelegt, dass sich hier Leute treffen. Jetzt ist er menschenleer.

Auf dem Bürgersteig gegenüber ist ein junger Mann mit Mütze unterwegs. Von der Ausgangssperre in Neumünster weiß er nichts, er kommt von der Spätschicht in der Produktion.

Ich gehe weiter in Richtung Bahnhof Neumünster. Ein junger Mann kommt mir entgegen, sein vorgebeugtes Gesicht wird vom Handy in einem ungesunden Farbton beleuchtet. Ausgangssperre, doch, gehört hat Thomas Schuldt davon, aber dass sie ab heute gilt, wusste er nicht. „Dafür, dass Ausgangssperre ist, ist viel los“, meint er. Schuldt ist auf dem Heimweg, hat gerade seine normale Abendrunde absolviert: „Ich gehe eigentlich um 21 Uhr los, hole mir einen Döner und Zigaretten und dann nach Hause.“

Wenn jetzt die Ausgangssperre gelte, werde er sich daran halten und seine Tour vorverlegen, sagt er. Die Polizei sei ein paar Mal an ihm vorbeigefahren und habe ihn nicht angehalten.

Auffällig viele Streifenwagen sind unterwegs, um die Ausgangssperre in Neumünster zu kontrollieren

Es ist inzwischen kurz vor 23 Uhr. Auffällig viele Streifenwagen sind in Neumünster unterwegs. Ansonsten dünnt der Verkehr langsam aus, aber es fahren immer noch Autos. Darunter die üblichen Nachtgefährte: Transporter, die flott um Kurven gesteuert werden, und Taxis. Vereinzelt ein Wagen, dessen laute Musik durchs offene Fenster klingt. Die Pausen zwischen den Fahrzeugen sind groß genug, um die Möwen keifen zu hören. Das Klicken der Fußgängerampel am Gänsemarkt hallt erstaunlich laut über die leere Kreuzung.

Emmanuel Rebmann steht am Kuhberg auf dem Bürgersteig. „Ich warte auf meine Freundin“, sagt er, die soll ihm wichtige Papiere bringen, die er morgen für seine Arbeit braucht: „dann ab nach Hause“. Der junge Mann sei selten in Neumünster unterwegs, obwohl er in der Stadt wohne: Er arbeite viel und sei „froh, wenn ich zu Hause bin“. Darum sei ihm die Ausgangssperre ziemlich egal.

Ich komme am Bahnhof an. Hier steht nicht einmal ein Taxi. Eine Durchsage vom Bahnsteig hallt über den Vorplatz – für wen wird die gemacht? Aus einem Transporter steigen drei Handwerker in orangefarbener Arbeitskluft, sie verschwinden mit Schubkarre und Leiter im Bahnhofsgebäude.

23.20 Uhr, ich mache mich auf den Rückweg. Saric Dusan kommt mir auf seinem Fahrrad entgegen. Er arbeitet im Krankenhaus, hatte dort Rufbereitschaft im Hauswirtschaftsbereich und fährt jetzt nach Hause. Er kommt hier fast jeden Tag spätabends vorbei, er wohnt hinter dem Bahnhof. „Es ist viel weniger als sonst“, beurteilt er den Betrieb auf den Straßen und Gehwegen.

Im Imbiss an der Schwale wird sauber gemacht. Die Ampel am Gänsemarkt ist ausgeschaltet. Mit einer Stunde Verzögerung scheint Neumünster jetzt einzuschlafen. Auf dem letzten Stück begegnet mir niemand mehr, es fahren so gut wie keine Autos, den letzten Bus habe ich vor knapp einer Stunde gesehen.

23.30 Uhr, Neumünster hat sich zur Ruhe begeben

Fällt eigentlich tagsüber, wenn mehr Leute unterwegs sind, auf, wie laut so eine Lüftung dröhnen kann? Die Nacht und die Leere scheinen die Geräusche zu verstärken. Das Klappen einer Autotür füllt den ganzen Wochenmarktplatz aus, unwillkürlich suche ich nach der Quelle des auffälligen Geräusches. Der Funkverkehr aus einem Taxi hallt weit über die Straße. Der Fahrer hat noch einen Auftrag ergattert, er schaltet sein Schild aus, wendet und fährt los.

23.30 Uhr, Neumünster hat sich zur Ruhe begeben. Ich packe meine Fotoausrüstung zusammen, steige ins Auto und fahre nach Hause.

Polizeisprecher Sönke Petersen spricht am nächsten Morgen von einer ruhigen Nacht. Zwischen 22 und 24 Uhr sei noch „ein bisschen was“ unterwegs gewesen. Bei Kontrollen hätten die Beamten alle Fragen in Gesprächen klären können, keine Bußgelder verhängt. Viele Neumünsteraner hätten auf dem Revier angerufen, um sich über die Ausgangssperre zu erkundigen.