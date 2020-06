Schau zu „Kunst schaffen in Neumünster“

Neumünster

„Entgegen der Meinung manch eines Vertreters der älteren Generation setzen sich junge Menschen sehr wohl kritisch mit dem Leben auseinander“, stellte Virginia Kaiser klar. „Die Gleichberechtigung unter den Geschlechtern, die Zukunft unseres Planeten und der Umgang mit Andersdenkenden und Minderheiten spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle und spiegeln sich in unseren Kunstwerken wider“, sagte die 16-jährige Schülerin. Auf ihrer digitalen Zeichnung „Thoughts of a sixteen year old“, die auf den ersten Blick, wie eine lustige Comiczeichnung wirkt, entdeckt man bei näherer Betrachtung die Themen Sexismus, Polizeigewalt und Flüchtlingspolitik.

Es geht um die Liebe – egal ob um homo- oder heterosexuelle Liebe

Jonna Voß wählte das Medium Fotografie, um den Betrachter für Genderfragen zu sensibilisieren. Die Fotos zeigen Jonna Voß mal im Kleid, mal im Anzug. Die 16-jährige Schülerin gründete im Frühjahr einen Verein für queere Jugendliche und zeigt auch auf ihren Fotos, dass es um nichts weiter geht, als um die Liebe – egal, ob von Hetero- oder Homosexuellen empfunden.

Bücher verraten viel über ihre Besitzer

Der 16-jährige Ole Zöllner hatte ein Gemälde des schleswig-holsteinischen Künstlers Friedel Anderson als Installation nachgestellt: Vor einem prall gefüllten Bücherregal laden zwei gemütliche Sessel zum Eintauchen in fremde Welten ein. „Bücher verraten viel über ihre Besitzer“, meinte der Schüler.

Bei Kindesmissbrauch – guckt hin!

Einen ganz anderen Weg ist Anoma Galle gegangen. In ihrem Werk „Kindliche Hoffnung“ thematisiert die Zehntklässlerin das Verbrechen Kindesmissbrauch. Ihr Gemälde zeigt ein Kind hinter Gittern, das darunter arrangiertes Spielzeug stellt die Hoffnung der Kindes nach Normalität dar. „Wann immer der Verdacht auf Kindesmissbrauch besteht, guckt hin!“, fordert die Sechzehnjährige die Betrachter auf.

Nachhaltigkeit ist fest in den Werken verankert

Die begleitende Lehrerin Johanna von Arend und die Juroren Wilhelm Bühse von der Gerisch Stiftung und Sünne Höhn vom Kulturbüro waren begeistert von der Vielfalt und der Ernsthaftigkeit, mit die Jugendlichen ihre Lebenswelten durch künstlerisches Schaffen darzustellen wussten. „Obwohl seit Mitte März kein Unterricht und damit kaum Austausch stattfand, haben die Schüler ihre Arbeiten mit großem Enthusiasmus vollendet“, lobte Johanna von Arend. „Die jungen Künstler denken weiter“, sagte Sünne Höhn. „Nachhaltigkeit ist fest in ihren Werken verankert.“

Der Wettbewerb zeugt vom künstlerischen Potential der Stadt.

„Es ist toll, dass es so viele interessante Künstler in Neumünster zu entdecken gibt“, resümierte Wilhelm Bühse. „Kunst schaffen in Neumünster, das von der Dr. Hans Hoch Stiftung geförderte Projekt, zeugt auch in der fünften Auslage vom künstlerischen Potential der Stadt“, sagte der Bildhauer.

Die Ausstellung „Kunst schaffen in Neumünster“ läuft noch bis zum 3. Juli. Die Bürgergalerie öffnet ihre Türen mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr. Besucher, die am Wochenende kommen wollen, müssen sich telefonisch im Kulturbüro unter der Telefonnummer 0 43 21 - 94 2 31 17 anmelden. Den Ausstellungsraum können acht Personen gleichzeitig betreten, es herrscht Maskenpflicht, der Eintritt ist frei.

