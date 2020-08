Neumünster

Vor einigen Tagen nahm eine Streife des Polizeiautobahnreviers (PAR) Neumünster einen Unfall auf der A7 in Höhe Bad Bramstedt auf. Während der Aufnahme riss der Fahrzeugführer eines sich nähernden VW-Transporters sein Fahrzeug plötzlich vom Mittelstreifen auf die linke Spur, weil er die Unfallstelle entweder zu spät oder falsch wahrgenommen hatte, teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit.

Polizistin rettete sich mit einem Sprung zur Seite

Auf dem linken Fahrstreifen übersah der Transporterfahrer einen mit etwa Tempo 200 heranrasenden Tesla und prallte mit ihm zusammen. Der Transporter schoss genau auf eine 31-jährige Polizeiobermeisterin zu, die seitlich am

Streifenwagen stand. „Die Kollegin erzählte mir zwei Tage später am Telefon, dass sie in dem Moment, als sie den Transporter auf sich zurasen sah, mit dem Leben abgeschlossen hatte", erklärte Ulrich Bahr, Vorsitzender der GdP-Regionalgruppe Schleswig-Holstein Mitte.

Nur ein reflexartiger Sprung in die einzig verbliebene Richtung rettete vermutlich ihr Leben. Sie ist seit dem Vorfall nicht mehr dienstfähig und befindet

sich in psychologischer Betreuung. Der Transporterfahrer kollidierte daraufhin mit dem Streifenwagen und wurde dabei schwer verletzt.

„Genau vor diesen lebensgefährlichen Einsätzen haben wir vor ziemlich genau einem Jahr gewarnt", sagt der GdP-Vertrauensmann auf dem Autobahnrevier, Yannick Porepp, und: „Die Kolleginnen und Kollegen fragen sich schon, ob erst jemand ums Leben kommen muss, bis die Politik tätig wird.“

Gespräche haben aus Sicht der Gewerkschafter genügend stattgefunden - mit Landtagsabgeordneten diverser Parteien. Es herrsche sogar Einigkeit, dass der Bau einer Verkehrsbeeinflussungsanlage ( VBA) über der Straße dringend erforderlich sei und bis dahin eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h anzuordnen sei.

„Jetzt müssen Taten folgen"

Yannick Porepp: „Jetzt müssen Taten folgen, wenn die Verantwortlichen es ernst meinen mit unserem Schutz - und natürlich auch mit den anderen Verkehrsteilnehmern, die sich zum Teil schwer verletzen, zumeist bei

Folgeunfällen, weil nicht davor gewarnt werden kann.“ Diese Warnung könne nur durch eine VBA gewährleistet werden, die selbst hinter einem Lkw den Blick nach oben auf die Warnhinweise freigebe.

Die Warnhinweise auf den Streifenwagen sind nur auf dem Standstreifen zu postieren und werden dann von Autofahrern auf dem linken Fahrstreifen

selten wahrgenommen, teilweise gar nicht gesehen. Porepp: "Hier hilft nur eine Überkopf-Beschilderung mittels einer VBA. Alles andere ist vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht!“

