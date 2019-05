Michael Wolf liebt seinen Job, er liebt seinen Laden – aber nach 30 Jahren in der Gastronomie soll es genug sein. Er übergibt Neumünsters älteste und urigste Kneipe am 1. Juni in andere Hände. Der Postkeller bekommt nach 142 Jahren mit Inez Kliese eine Chefin. Sie arbeitet seit 2011 bereits dort.