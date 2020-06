Neumünster

Am Sonntag gegen 16 Uhr ging ein Notruf bei der Regionalleitstelle der Polizei in Kiel ein, dass am Waschpohl in Neumünster ein Pkw in eine Menschengruppe gefahren sei. Sofort machten sich Streifenwagen auf den Weg.

21-Jähriger fuhr gezielt auf den 19-Jährigen zu

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll ein 21-jähriger Fahrer eines Nissan Micra nach einem Streit einen 19-Jährigen angefahren haben, um ihn zu töten, so die Polizei. Ein zweiter Mann (18) konnte noch im letzten Moment zur Seite springen. Er wurde leicht verletzt. Anschließend fuhr der Fahrer noch einen Laternenmast um und flüchtete.

Die beiden jungen Männer wurden mit einem Rettungswagen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster gebracht. "Der 19-jährige Geschädigte wurde bei der Tat schwerverletzt", teilte die Polizei mit.

Fahrer stellte sich bei der Polizei in Neumünster

Etwa eine Stunde nach dem Unfall stellte sich der Nissan-Fahrer am 1. Polizeirevier Neumünster. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Ihm wirft die Polizei versuchten Totschlag vor. Er wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.

