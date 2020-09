Mit einer Waffe zielte ein 36-jähriger Autofahrer am Sonntag auf der A7 in Höhe Neumünster auf einen anderen Verkehrsteilnehmer. Auf der L328 und in Nortorf fiel der Fahrer durch gefährliche Fahrweise auf. Die Polizei konnte den Mann aus Uetersen stoppen und sucht weitere Zeugen.