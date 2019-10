Lesung mit Autorin Birgitt Jürs

Neumünster

In unterhaltsamen, manchmal tiefsinnigen Texten setzt Kolumnistin und Autorin Birgitt Jürs den Norddeutschen mit all ihren liebenswerten Macken und kreativen Ideen seit 20 Jahren ein kleines Denkmal. Mit Musiker Jürgen Heitmann, der die Arrangements für ihre Lieder schreibt, baute die Neumünsteraner Schriftstellerin im zweistündigen Auftritt einen fein durchkomponierten Spannungsbogen auf, in dem immer Platz ist für einen Klönschnack mit dem Publikum. „Das kennen Sie auch“, antwortete die Autorin, wenn erkennende „Ja!“-Rufe aus den Zuschauerreihen kamen.

Zu Autorin Birgit Jürs kamen knapp 100 Zuschauer

Tante Lisbeth und Freundin Gesche aus dem selbst ersonnenen Figuren-Arsenal von Birgitt Jürs waren für die Fans in der Runde der knapp 100 Besucher beim Programm „Man jümmer sinnig!“ in der Niederdeutschen Bühne bereits gute Bekannte. Neue Hauptdarstellerin war eine handyaffine Tochter im Teenie-Alter. Als das Mädchen im verhassten Teneriffa-Urlaub mit den öden Eltern unverhofft gleichaltrige französische Jungs kennenlernt, wird angesichts der Chance, nach den Ferien den Freundinnen die Chats mit den coolen Jungs als Urlaubsmitbringsel zu zeigen, aus dem nörgelnden Nachwuchs ein artiges Lämmchen.

Tragikomischen Jägerlied: "De Dackel is dood!"

Lachsalven erntete Birgitt Jürs mit jeder Strophe des tragikomischen Jägerslieds. Branntwein und ein Gewehr gehen darin eine Verbindung ein, die im fatalen Satz mündet: „De Dackel is dood!“

Tiefgründige Lebensgeschichten und Krimi-Thrill

Kontrastprogramm zum Genre der humorvollen Anekdote, die Birgitt Jürs perfekt beherrscht, war die tiefgründige, verdichtete Lebensgeschichte eines Fischers. Nach Jahren ohne guten Fang im Netz, mit allen Mitarbeitern und der Familie zerstritten, steuert er, allein und verbittert, seinen Kutter auf die Nordsee, um dort zu sterben. Der realistische Hintergrund packte das Publikum.

Krimi-Thrill entwickelte der Plan eines von seiner Geliebten angestachelten Ehemanns, seine Frau zu ermorden. Es bleibt beim Plan. Denn erzählt Birgitt Jürs, kann man sicher sein: Es gibt eine unerwartete Wendung. Im Hormonrausch übersah der Liebhaber das entscheidende Detail: Er hat eine vorausschauende Ehefrau.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster