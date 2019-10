Neumünster

Ein 60 Jahre alter Norweger hatte an Sonnabend mit dem Audi eines Boostedters eine Probefahrt unternommen. Zwischen den Abfahrten Boostedter Straße und Saalestraße in Neumünster überholte der Mann um 10.25 Uhr eine Fahrzeugkolonne. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Nissan, den der Audi am Heck touchierte. Der 60-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, er stieß mit zwei weiteren Pkw zusammen, bevor der Audi in einem Straßengraben zum Stehen kam. Glücklicherweise wurden in dem Probefahrt-Wagen die Airbags ausgelöst, wodurch die drei Insassen mit leichten Verletzungen davonkamen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den involvierten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 40.000 Euro.

Für den Norweger hat die Probefahrt weitere Folgen: Neben dem durch die Polizei eingeleiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung an.

Immer informiert: Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier