Neumünster

Am Sonnabend, 7. September, geht es um 11 Uhr los. Elf Spielorte in der Innenstadt stehen bereit, um den Musikern eine Bühne für ihre Musik zu geben. Die Musiker wechseln von 11 bis 17 Uhr an den Standorten im Stundentakt, so dass es ein vielseitiges Angebot gibt. In diesem Jahr wird es als Neuheit in der Holsten-Galerie eine Klassikbühne geben. Hier steht Pianisten und kammermusikalischen Ensembles ein Flügel zur Verfügung.

Ohne Partner geht es nicht

Zusammen mit dem ehrenamtlichen Organisationsteam freut sich der Verein für Jugendmusik als Träger, dass das Festival dank der Unterstützung durch die Stadt wieder stattfinden kann. „Ohne diesen finanziellen Zuschuss wäre es nicht möglich, Ba-Da-Boom am Leben zu erhalten“, sagt der Vereinsvorsitzende Bernd Müller. Der Rat hatte beschlossen, das Festival mit 5000 Euro zu unterstützen. Weitere Kooperationspartner sind die Dr. Hans-Hoch-Stiftung sowie Sponsoren und das KDW am Waschpohl.

Gruppe können noch mitmachen

Für Musikgruppen besteht an einigen Spielorten noch die Möglichkeit einer Anmeldung (www.ba-da-boom.de). „Wir freuen uns sehr, wenn auch verstärkt die Schulorchester aus Neumünster die Gelegenheit nutzen würden", sagt Bernd Müller.

Noch Helfer gesucht

Durch die Erweiterung der Spielorte werden in diesem Jahr aber auch noch ganz dringend Helfer gesucht. Die übernehmen die Betreuung der Musiker, stehen ihnen mit Rat und Tat und notwendigen Informationen zur Seite, helfen beim Catering oder in allgemeinen Ordnungsaufgaben. Wer dabei sein möchte, auch nur stundenweise, kann sich bei der Musikschule melden, (Tel. 04321/952221) oder info@ba-da-boom.de.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Neumünster.