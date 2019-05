Nach knapp zwei Jahren hat Neumünster wieder ein Freibad. Für rund fünf Millionen Euro haben die Stadtwerke ein schickes und modernes Bad gebaut, das an ihren Schwimmbadkomplex angrenzt. Am Freitag wurde es offiziell eröffnet, aber die Neumünsteraner können es frühestens am Montag auch nutzen.