Pünktlich zum Beginn der Sommerferien öffnet das Bad am Stadtwald am Sonnabend (19. Juni) das Freibad. „Wir haben ein Hygiene-Konzept erarbeitet und sind froh, dass das normale Planschen für Kinder wieder möglich ist und unsere Gäste im Außenbereich keine Maske mehr tragen müssen“, so die SWN.