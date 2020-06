Die Stadtwerke Neumünster öffnen an diesem Sonnabend (13. Juni) nach 13 Wochen Zwangspause wieder das Bad am Stadtwald. Je nach Wetter sind entweder Freibad und Cabrio-Halle geöffnet oder Hallenbad und Cabrio-Halle. Es gibt verschiedene Hygienevorschriften und eine begrenzte Besucherzahl.

Bad am Stadtwald

Bad am Stadtwald - Endlich wieder ins Schwimmbad

Von Thorsten Geil