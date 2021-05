Neumünster

Ab dem 22. Mai wird es in den Sommermonaten bis Ende September immer von Donnerstag bis Sonntag ein gastronomisches Angebot im Bad am Stadtwald geben. „Gemeinsam mit der Wittorfer Brauerei haben wir einen Teil der Liegewiese zu einer Event-Location mit Biergarten-Charakter umgebaut – mit dabei ist auch unsere neue Bistro-Betreiberin Romina Franz", sagt Badleiter Jonas Römer. Auch wenn die Becken vorerst noch leer blieben, solle ab Ende Mai endlich wieder Leben auf dem Gelände am Hansaring sein.

Die Wittorfer Brauerei organisiert das Programm

Geplant sind auch Abende mit Veranstaltungen, Live-Musik und vielen Besuchern, sofern die Corona-Lage es zulässt. Die Wittorfer Brauerei ist für die Getränke zuständig und organisiert die Events und den Betrieb der Waldbühne.

"Wenn es wieder möglich ist, würden wir gerne ein kleines dreitägiges Musikfestival veranstalten und die Konzerte nachholen, die im Sommer 2020 eigentlich auf der Holstenköste stattfinden sollten“, erklärt Dana Westphal von der Brauerei. Die Veranstaltungspalette soll von Familien-Kino über Senioren-Bingo, Jazz-Frühschoppen bis hin zu Rockkonzerten reichen. Bis dahin wird der abgetrennte Bereich im Freibad eine Biergarten-Gastronomie sein, die am Pfingstsonnabend um 11 Uhr öffnet, wie der neue Badleiter Jonas Römer berichtet.

Zunächst gibt es nur 150 Plätze

Wie und wann es mit dem Programm losgeht, ist von den Verordnungen der Bundes- und Landesregierung abhängig, aber noch ist Flexibilität gefragt. Die Internetseite www.waldbühne-nms.de informiert aktuell.

Die aktuelle Lage sorgt auch dafür, dass von rund 320 Plätzen in der ersten Zeit lediglich 150 Plätze für Besucherinnen und Besucher bereitstehen. Auch müssen vorerst die Hygiene-Regeln eingehalten sowie die Kontaktdaten erfasst werden.

Neu im Hause Bad am Stadtwald ist jetzt Romina Franz, Inhaberin des Landgasthofes in Hohenwestedt. Sie ist auch für den Bistrobetrieb im Innen- und Außenbereich des Bades verantwortlich.

Geöffnet ist die Waldbühne ab Pfingstsonnabend, 22. Mai, bis Ende September, donnerstags bis sonntags von 11 bis 23 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Das Schwimmbad selbst öffnet nach der Corona-Pause frühestens am Dienstag, 25. Mai.