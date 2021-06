Die Bahn AG will Ende Juni mit dem Bau von Schallschutzwänden an der Bahnstrecke Neumünster-Einfeld beginnen. Weitere Lärmschutzwände im Stadtgebiet von Neumünster sollen 2022 folgen. In Bordesholm und Flintbek ist nichts geplant, in Nortorf wird ein zwölf Kilometer langer Abschnitt untersucht.