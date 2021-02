Einer Streife der Bundespolizei Neumünster fielen in der Nacht zu Sonntag mehrere elektrische Werkzeuge auf, die am Zaun des Bahn-Werks an der Kieler Straße standen - außerhalb des Geländes. Die Polizisten durchsuchten das Grundstück und konnten einen Einbrecher auf frischer Tat schnappen.