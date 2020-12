Neumünster

Als die Streife der Bundespolizei auf dem Bahnsteig eintraf, sprach sie die junge Frau an. Die 18-jährige Bulgarin wurde mit der Hilfe eines Dolmetschers über ihr Fehlverhalten und die Gefahren belehrt. "Ihr wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung erteilt", teilte die Bundespolizei mit.

Durch den Bahnhof Neumünster fahren ständig viele Züge

Dass sie sich in Lebensgefahr begeben hatte, war der Frau offenbar nicht klar. Durch den Bahnhof Neumünster fahren aber ständig viele Regional- und Güterzüge in hoher Geschwindigkeit, so die Bundespolizei.