Neumünster

Die Bundespolizei in Neumünster musste am Montagnachmittag einen Mann helfen, der offensichtlich nicht mehr laufen konnte und deshalb nicht im Zug mitgenommen wurde. Er hatte wohl zu tief ins Glas geschaut. Ein Atemalkoholtest ergab 2,38 Promille. Rettungssanitäter kümmerten sich um ihn, anschließend kam der Mann (55) zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Am Abend mussten die Bundespolizisten noch einen Jugendlichen (15) belehren, der dreimal die Gleise zwischen Bahnsteig 2 und 3 querte. Für das lebensgefährliche Fehlverhalten hat der 15-Jährige eine Anzeige bekommen. Er wurde des Bahnhofes verwiesen.

