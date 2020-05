Mann hielt Mindestabstand nicht ein

Neumünster

Nach Informationen der Bundespolizei fing am Montag ein Mann am Bahnhof Neumünster eine Diskussion mit Beamten an, in dem es um den Mindestabstand ging. Dabei kam der Mann den Beamten sehr nah. Er wurde aufgefordert sich weiter zu entfernen. Daraufhin redete der Mann sich in Rage. Er erhielt einen Platzverweis.

Als er sich mit den Worten "Knallköpfe und Hampelmänner" entfernte, ließen die Bundespolizisten die Identität des 51-Jährigen feststellen. Nun läuft ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Daraufhin beschimpfte der Mann die Polizisten erneut.