Neumünster

Am Dienstagabend um 23.30 Uhr wurden Bundespolizisten zu einer Personalienfeststellung in einem Zug in Neumünster gerufen. Im Regionalexpress aus Hamburg hatten sich zwei Männer ohne Fahrkarte und Bargeld auf der Zugtoilette eingeschlossen.

Da sie sich auch nicht ausweisen konnten, wurden die zwei Männer zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Die erkennungsdienstliche Behandlung ergab, dass es sich um zwei 19 und 26-jährige Marokkaner handelte. Sie müssen mit Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und unerlaubtem Aufenthalt rechnen.

