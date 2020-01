Es sind die größten Tanz-Events in Schleswig-Holstein: Den Ball des Sports und den Ball der Pferdefreunde in den Holstenhallen sowie das Neujahreskonzert des Mädchen-Musikzugs in der Stadthalle Neumünster werden an die 10.000 Gäste besuchen. Wir sagen, wo es noch Karten gibt.